Известная украинская певица Оля Полякова устроила забавную сцену ревности на съемках шоу "Маска"

Отметим, что совсем скоро пройдет ожидаемый «Маска», в котором осталось совсем мало неразгаданных героев. Из шоу уже выбыли Александр Пономарев, Ирина Федышин, Алина Гросу, Анастасия Приходько и другие популярные звезды. В шоу остались самые яркие исполнители, такие как Солнце, Дракон и Носорог. Причем последний «украл» все внимание темпераментной судьи – Ольги Поляковой.

Дело в том, что в этот раз любимец Оли Поляковой – решительный Носорог – заставил ее ревновать. Это изрядно расстроило звездного детектива. В шутливой форме артистка подметила, что так не честно и вообще, она обиделась, ведь ее любимчик, оказывается, не только ее на руки поднимает.

«Мы наконец-то узнаем, кто скрывается под маской Носорога и ухаживает за Оли Поляковой», - сказано в подписи к юморному видео, в котором обиженная Полякова отворачивается, говоря об обиде на тайного артиста.

Поклонники сразу ответили:

«Неужели они глухие, блин? Один Дзидзьо его узнал. И то стал сомневаться. Я хочу видеть ее глаза, когда она его увидит😂; Они слышат, но не знают Тритенко, только Дзидзьо; ага я тоже хотела бы увидеть шо вона будет делать когда увидит Тритенка😂😂; Носорог Алексей Триторенко из сериала когда мы дома; Мне так кажется что внимание Носорога было НЕ к Поляковой а у него есть девушка в зале; Оля Полякова в депрессии (((😂😢🔥».

Также на Инстаграм-странице программы решили вспомнить, в чем красотка появлялась. Каждый наряд подчеркивает стройную фигуру звезды, оголяя некоторые части тела.

"Шедевральные образы Оли Поляковой на шоу МАСКА 🔥 Кукольные, дерзкие, откровенные, фантастические и очень женственные - каждый эфир звездный детектив поражала новыми нарядами, которые влюбляли с первого взгляда.

Уже в эту субботу состоится финал самого успешного проекта года - @maskaukrainetv. Поэтому мы решили вспомнить яркие амплуа", - написали авторы поста.

Напомним, что Данилко на шоу "Маска" публично поставил скандалистку-должницу Полякову на место, видео: "Закончится карантин…".

А еще Politeka писала, что Полякова разболтала, кто прячется в костюме Мохито на шоу "Маска": "А я говорила, что это Лешик!".

Также Politeka сообщала, что задолжавшая Полякова ошарашила ответом, когда вернет деньги Данилко: "Знаешь что...".