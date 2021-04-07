Известная суперблондинка и "королева ночи" Оля Полякова расцвела в компании звездных мужчин, прижавшись к Олегу Виннику

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм певец и детектив шоу "Маска" DZIDZIO показал фото, на котором запечатлены Оля Полякова в обнимку с Олегом Винником, а также Павел Костицин, Владимир Остапчук и, собственно сам автор фото - Михаил Хома.

Кадр сделан на съемках самого популярного шоу "Маска". Артисты очень взволнованные и зардевшиеся, снимок вышел очень эмоциональным.

Неожиданная популярность шоу, по словам самих звезд, принес участникам и звездным детективам увеличение интереса к знаменитостям среди украинцев. В интервью Оля Полякова заявляла, что успех шоу зависит не только от участников, но и от детективов, которые создают атмосферу фееричности и драйва.

В своем посте Михаил Хома он же DZIDZIO написал: "Это невероятное шоу 🌟🌟🌟🌟🌟"

Поклонники, которым очень нравится шоу, и участие музыканта в нем написали множество комментариев, с благодарностью и комплиментами певцу и шоу, которое "дарит людям настроение:

"Маска - найкраще шоу🔥🔥🔥", "Вы найкращі❤️❤️❤️", "Дякую, що створюєте людям настрій!😉🙃😘", "Ви супер😍", "Ура маскаааа😍😍😍", "Невже закінчилось😍", "Вы лучшие ура ура !!!!!!?😁😁😁😁😇", - написали поклонники.

Напомним, что Полякова облачилась в леопард, пленив хищной красотой: «Одна из немногих баб…».

Как сообщала Politeka, Полякова в компании Каменских и Данилко закатила сцену ревности: "Оля в депрессии".

Также Politeka писала, что "Сердцеед" Винник признался, почему не выносит свою личную жизнь напоказ: "Мне кажется, что все это...".