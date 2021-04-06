Так вот в чем дело

Популярный украинский певец Олег Винник прокомментировал тему, которая не дает покоя многим

Как известно, Винник никогда не рассказывает о своей семье, несмотря на большой интерес публики. В программе "ЖВЛ" артиста решили расспросить об этом. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Винник признался, что не видит смысла выносить свою личную жизнь напоказ. Он уверен, что любовь зрителей нужно завоевывать хорошим материалом и искрой в глазах, а не сплетнями о личном.

"Кто-то поддерживает свою популярность пиаром: показывает детей или жен. Мне кажется, что все это неважно… Как только у тебя пропадет искра в глазах, счастье и энергия – все, ничего не поможет", – объяснил певец.

Также Винник добавил, что не считает себя "сердцеедом", как любят его называть.

Отметим, в Сети женой Винника называют 47-летнюю певицу Таисию Сватко (Таюне), которая выступает у артиста на бэк-вокале.

Отметим, кроме слухов об отношениях с Таюне, ранее в Сети показывали их взрослого сына. Юлиан якобы родился в Германии, куда его родители отправились работать сразу после учебы в Каневском музыкальном училище. В настоящее время 16-летний юноша продолжает жить и учиться за границей.

Напомним, Винник с гордостью показал свою команду на "Голосі країни", кто уцелел: "Думаю, вы выиграете!"

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