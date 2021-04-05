Звездные детективы на шоу «Маска» исполнили командные танцы, впечатлившись от песни приглашенного гостя

Как передает Politeka.net, шоу «Маска» стало одним из самых рейтинговых на украинском телевидении. За столом звездных детективов канал собрал самых популярных исполнителей, чтобы привлечь внимание к шоу.

Нередко зрители жаловались на чрезмерную активность детективов, но, по словам Оли Поляковой, без них шоу было бы скучно смотреть.

В Инстаграм проекта появился отрывок из эфира, на котором все детективы танцевали паровозиком за Поляковой. Дзидзьо держал за талию Полякову, а Винник схватился за пышные бедра Насти Каменских.

«С веселыми танцами и песнями шагаем к гранд финалу гипершоу МАСКА. Не пропустите фантастическое зрелище в субботу, 10 апреля, в 21:00. Мы узнаем, кто скрывается под масками Солнца, Дракона и Носорога и услышим имя победителя. Будет незабываемо!», - подписали видео авторы аккаунта.

В комментариях поклонники шоу стали обсуждать увиденное.

«Срочно нужен 2 сезон», «Сразу видно, что Андрей в "восторге" от происходящего», «Посмотрите на взгляд Винника перед которым Каменских», «Думаю, выиграет Солнце, оно загадочное и никто не знает, кто там кроме тех, кто их приглашал на шоу Маска», - пишут зрители.

Напомним, что в шоу "Маска" страсти накаляются, что известно об участниках: "Данилко сказал об аферистах...".

Как сообщала Politeka, объявление победителя шоу "Маска", Данилко и Полякова вскочили с мест: "Мы только что доперли, это...".

Также Politeka писала, что Приходько на шоу "Маска" показала округлившийся живот, Полякова не могла удержаться: "Настя, а есть...".