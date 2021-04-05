Зіркові детективи шоу "Маска" бурхливо відреагували на особистості фіналістів проекту та ім'я переможця

Вже цієї суботи, 10 квітня, українців чекає фінал популярного шоу, в якому артисти ховалися під химерними масками, а зіркові детективи в особі Олі Полякової, Андрія Данилка, Дзідзьо, Насті Каменських і Олега Винника повинні були відгадувати їх особистості. На офіційній сторінці "Маски" в Instagram з'явилося відео з фрагментами фінального епізоду шоу. За цими кадрами можна оцінити, наскільки насиченим вийшов останній випуск.

Як відомо, у фінал пройшли Сонце, Носоріг і Дракон. На кадрах можна побачити, як детективи обговорюють, хто може ховатися під цими масками, а пізніше реагують на розкриття особистостей персонажів. При цьому, детективи виглядають почасти здивованими, а почасти – щасливими через те, що вгадали.

"Ми тільки що доперли, це...", - вимовляє Оля Полякова, після чого фрагмент обривається.

"А, точно", - говорить на наступному кадрі Данилко.

Також можна побачити, що після оголошення переможця шоу зіркові детективи схопилися зі своїх місць.

"Цієї суботи ми розкриємо останні три маски і дізнаємося ім'я переможця. Вас чекає багато сюрпризів і несподіванок", - йдеться в підписі до відео.

Українці активно коментують кадри, ділячись своїми міркуваннями про можливого переможця.

"Думаю, що виграє Сонце", "мені здається, що виграє Дракон", "о Сердючка виступить!", "Носоріг і тільки він!", "Сподіваюся що другий сезон буде скоро", - пишуть люди.

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