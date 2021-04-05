Звездные детективы шоу «Маска» бурно отреагировали на личности финалистов проекта и имя победителя

Уже в эту субботу, 10 апреля, украинцев ждет финал популярного шоу, в котором артисты скрывались под причудливыми масками, а звездные детективы в лице Оли Поляковой, Андрея Данилко, Дзидзьо, Насти Каменских и Олега Винника должны были отгадывать их личности. На официальной странице «Маски» в Инстаграм появилось видео с фрагментами финального эпизода шоу. По этим кадрам можно оценить, насколько насыщенным получился последний выпуск.

Как известно, в финал прошли Солнце, Носорог и Дракон. На кадрах можно увидеть, как детективы обсуждают, кто может прятаться под этими масками, а позже реагируют на раскрытие личностей персонажей. При этом, детективы выглядят отчасти удивленными, а отчасти – счастливыми из-за того, что угадали.

«Мы только что доперли, это…», - произносит Оля Полякова, после чего фрагмент обрывается.

«А, точно», - говорит на следующем кадре Данилко.

Также можно увидеть, что после объявления победителя шоу звездные детективы вскочили со своих мест.

«В эту субботу мы раскроем последние три маски и узнаем имя победителя. Вас ждет много сюрпризов и неожиданностей», - говорится в подписи к видео.

Украинцы активно комментируют кадры, делясь своими соображениями о возможном победителе.

«Думаю, что выиграет Солнце», «Мне кажется, что выиграет Дракон», «О Сердючка выступит!», «Носорог и только он!», «Надеюсь что второй сезон будет скоро», - пишут люди.

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