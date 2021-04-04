Популярное шоу "Маска" приближается к финалу, поэтому в предыдущем выпуске была рассекречена личность Стрекозы

Певица Настя Приходько смогла долго продержаться в проекте, заинтриговав зрителей и звездных детективов, Олю Полякову, Настю Каменских, Андрея Данилко, Олега Винника и DZIDZIO, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Артистка раскрыла свою личность в эфире от третьего апреля. Примечательно, что у звезды заметили округлившийся животик. К слову, ранее ведущий шоу Владимир Остапчук заикнулся, что одна из участниц беременна. Олег Винник сразу предположил, что это Стрекоза.

После того как артистка сняла маску, она рассказала, что ей было тяжело подделать свой голос, а также прокомментировала детективам слухи о беременности.

"Настя, а есть пассажир в ракете?", - поинтересовалась Полякова.

"Это интимное", - улыбаясь, ответила Приходько.

Тогда звездное жюри попросило все же раскрыть свой секрет.

"Мы и так знаем!", - крикнул DZIDZIO, но артистка так и не дала однозначный ответ.

Певица сделала пост в Инстаграме, пообещав все рассказать в понедельник.

Пользователи сети прокомментировали публикацию:

"Я знала что там Вы, я сколько раз слушала ваши песни что не смогла бы перепутать Ваш вокал ни с чьим-либо. 👏👏👏Обожаю Вас!!! ❤️❤️❤️", "Неожиданно и только мат выдал вас 😂😂😍😍😍❤️❤️❤️ вы очень крутая".

Отметим, сейчас у звезды уже есть двое детей от разных мужчин. Первую дочь она родила в 2010 году, а сына - в 2015-ом.

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