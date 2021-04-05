Новое самое успешное шоу на украинском телевидении "Маска" продолжает радовать зрителей. В последнем выпуске Владимир Остапчук, эпатажный ведущий шоу появился в роли Терминатора

Как передает Politeka.net, в интервью за кулисами шоу, которое разместили на Youtube-канале Маска. Україна, Владимир Остапчук рассказал немного о своей роли в последнем выпуске. Известно, что на сцене Остапчук появился без одежды в одних плавках телесного цвета.

После чего "Терминатор" Остапчук нарядился в кожаную косуху, а на лице звезды был наложен грим, похожий на тот, что был у героя Шварценеггера. В ходе разговора за кулисами после 11 выпуска шоу, Остапчук рассказывает, что один из звездных детективов, Андрей Данилко, наконец по достоинству оценил его образ, заявив, что Остапчук "красивый".

"Кстати, в отношении моего образа Данилко сказал: Вова, нарешті ти красівий! Тому, що у попередніх ефірах, ну так тебе наряжали, непонятно. А зараз ти прям то шо надо!", - рассказал Остапчук.

Также он рассказал, что грим наносили Остапчуку в течение трех часов.

Известно, что в 11 выпуске шоу "Маска" было открыто сразу четыре Маски, из шоу выпали Стрекоза(певица Анастасия Приходько), Циклоп (певица Мишель Андраде), Лягушенок (комик Евгений Сморигин) и Мохито (ведущий Алексей Суханов).

Поклонники жалеют, что Циклопчика не будет на сцене в следующих выпусках:

"Шкода, що Циклопчика вже не буде", "Сморигін — це чудо!!!", "Коли з містера маски знімуть маску ? ", "До речі, а де можна подивитись комікси які малював Дзідзьо?", - поинтересовались поклонники в комментариях.

Напомним, что лягушонок на шоу «Маска» раскрыл свое имя, получив неожиданный подарок от DZIDZIO: «Было понятно сразу…»

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