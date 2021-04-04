Шоу "Маска" наближається до кінця, а це означає, що скоро глядачі дізнаються, хто ховався під усіма масками
У суботу, 3 квітня, в новому випуску шоу "Маска" свої особистості розсекретили відразу три головних героїв, передає Politeka.net. Зіркові детективи, Оля Полякова, Настя Каменських, Андрій Данилко, Олег Винник і DZIDZIO, разом з глядачами прийшли в захват.
Гостем шоу став герой Мохіто, який відразу розкрив свою особистість - ним виявився телеведучий Олексій Суханов.
За підсумками голосування глядачів, свою особистість розкрив Жабеня. Виявилося, що в костюмі весь цей час виступав актор "Дизель Шоу" Євген Сморигін.
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Під маскою Бабки ховалася співачка Анастасія Приходько.
А Циклопчиком стала виконавиця Мішель Андраде, яка працювала над своїм акцентом, щоб її швидко не викрили.
У підсумку у фінал вийшли такі герої: Дракон, Носоріг і Сонце.
У пості офіційної групи програми звернулися до глядачів.
"Ми вже дуже сумуємо за нашими учасниками. Друзі, пишіть в коментарях, кого з трьох фіналістів будете підтримувати в наступну суботу 👇", - написали автори поста.
За дев'ять годин публікація зібрала понад 3000 лайків.
"Носоріг у фіналі... Чогось більш провального складно придумати!", "Я буду сумувати за жабеням і циклопом 😢 думаю переможе Сонце", " Сонце має перемогти 🔥", "враховуючи як Данилко сказав про аферистів, можливо Злата таки в сонце", "Сонце - Бужинська, Носоріг - Тритенко, Дракон - Мірзоян", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, що Данилко на шоу "Маска" публічно поставив скандалістку-боржницю Полякову на місце, відео: "закінчиться карантин...".
А ще Politeka писала, що Полякова розбовтала, хто ховається в костюмі Мохіто на шоу "Маска": "а я говорила, що це Льошик!".
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