Популярне шоу "Маска" наближається до фіналу, тому в попередньому випуску була розсекречена особистість Бабки

Співачка Настя Приходько змогла довго протриматися в проєкті, заінтригувавши глядачів і зіркових детективів, Олю Полякову, Настю Каменських, Андрія Данилка, Олега Винника і DZIDZIO, передає Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Артистка розкрила свою особистість в ефірі від третього квітня. Примітно, що у зірки побачили кругленький животик. До слова, раніше ведучий шоу Володимир Остапчук заїкнувся, що одна з учасниць вагітна. Олег Винник відразу припустив, що це Бабка.

Після того як артистка зняла маску, вона розповіла, що їй було важко підробити свій голос, а також прокоментувала детективам чутки про вагітність.

"Настю, а є пасажир в ракеті?",- поцікавилася Полякова.

"Це інтимне", - посміхаючись, відповіла Приходько.

Тоді зіркове журі попросило все ж розкрити свій секрет.

"Ми й так знаємо!",- крикнув DZIDZIO, але артистка так і не дала однозначну відповідь.

Співачка зробила пост в Інстаграмі, пообіцявши все розповісти в понеділок.

Користувачі мережі прокоментували публікацію:

"Я знала що там ви, я Скільки разів слухала ваші пісні що не змогла б переплутати ваш вокал ні з чиїм-небудь. 👏 👏 👏Обожнюю Вас!!! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Несподівано і тільки мат видав вас 😂😂😍😍😍❤️❤️❤️ ви дуже крута".

Відзначимо, зараз у зірки вже є двоє дітей від різних чоловіків. Першу дочку вона народила у 2010 році, а сина - у 2015-му.

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