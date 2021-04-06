Сердцеед Олег Винник показал яркие кадры, как готовит участников к прямым эфирам на "Голосі країни"

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель Олег Винник, который стал звездным детективом в шоу "Маска" и вокальным тренером на "Голосі країни", часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз артист приоткрыл поклонникам закулисье вокального шоу и показал свою команду на проекте и их подготовку к выступлениям.

В коротком видео можно увидеть строго Олега, который ведет себя, как настоящий тренер. Он раздает указания, подбадривает вокалистов, делится советами и идеями. Однако, артист также охотно фотографируется с фанатами и раздает автографы. Забавно, но в ролике звучит одна из самых любимых песен Винника "Волчица". "Нужно работать очень много", - говорит исполнитель и тренер в своем ролике.

В подписи к публикации Винник рассказал о своей команде и подготовке к прямым эфирам, которые вот-вот начнутся. "В шаге от прямых эфиров @goloskrainy_official, в которые я иду с мощной командой: @dilyara_didarova, @sergei_neichev, @galynakuryshko, @bogdan_mukha и тем, кого выберете вы, хочется вспомнить весь путь #КОМАНДИOV от знакомства, первых репетиций до невероятных творческих экспериментов. Эксклюзивный видеобэкстейдж со съемок и закулисья проекта уже на YouTube. Не забудьте подписаться на канал, чтобы первыми получать уведомления о новых видео", - написал Олег.

А фолловеры тут же принялись обсуждать его новое видео и делиться впечатлениями. "Самая лучшая команда, все очень талантливые и достойны победы", "Классные ребята, желаю команде победы!", "Думаю, вы выиграете!", - пишут в комментариях.

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