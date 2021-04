Муж Ольги Сумской, народный артист Украины, актер Виталий Борисюк, который вылетел из проекта «Голос країни», может вернуться на проект

Как передает Politeka.net, об этом сообщил на своей странице в соцсети Олег Винник, который был тренером Борисюка на проекте.

Так, по замыслу создателей шоу в этом году впервые в истории "Голосу країни" зрители смогут почувствовать себя пятым тренером и вернуть в команды по одному участнику, выбывших на этапе "нокаутов".

Для того, чтобы помочь своему любимцу, нужно отправить смс или позвонить по номерам телефонов, которые зрители смогут найти в соцсетях проекта.

В команду Винника может вернуться кто-то из пяти участников: Анна Шерри, Андрей Диденко, Андрей Кудинов, Лаура Марти или Виталий Борисюк.

Как известно, 57-летний Виталий Борисюк покинул «Голос країни» за шаг до прямых эфиров. В "нокаутах", которые состоялись 27 марта, артист исполнил The phantom of the opera. Но Винник принял решение не в его пользу.

Напомним также, что в этом году в "нокаутах" появились "советники", которые помогали тренерам в выборе участников. Так советником любимца публики Олега Винника стал экс-тренер "Голоса страны — 6", певец Иван Дорн.

