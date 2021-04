Чоловік Ольги Сумської, народний артист України, актор Віталій Борисюк, який вилетів з проекту "Голос країни", може повернутися на проект

Як передає Politeka.net, про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Олег Винник, який був тренером Борисюка на проекті.

Так, за задумом творців шоу цього року вперше в історії " Голосу країни "глядачі зможуть відчути себе п'ятим тренером і повернути в команди по одному учаснику, які вибули на етапі"нокаутів".

Для того, щоб допомогти своєму улюбленцю, потрібно відправити смс або зателефонувати за номерами телефонів, які глядачі зможуть знайти в соцмережах проекту.

У команду Винника може повернутися хтось із п'яти учасників: Анна Шеррі, Андрій Діденко, Андрій Кудінов, Лаура Марті або Віталій Борисюк.

Як відомо, 57-річний Віталій Борисюк покинув "Голос країни» за крок до прямих ефірів. У "нокаутах", які відбулися 27 березня, артист виконав The phantom of the opera. Але Винник прийняв рішення не на його користь.

Нагадаємо також, що цього року в "нокаутах" з'явилися "радники", які допомагали тренерам у виборі учасників. Так радником улюбленця публіки Олега Винника став екс-тренер "Голосу країни-6", співак Іван Дорн.

