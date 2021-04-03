Известный украинский певец Олег Винник заинтриговал финалом популярного шоу "Маска"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Винника в соцсети.

Так, в аккаунте артиста появилось эффектное фото с певицей Настей Каменских.

Олег предложил фолловерам угадать, кому снимут маску уже сегодня.

"За шаг до финиша свои лица покажут 4 маски. Кто попадет в финал, а кого мы раскроем уже сегодня? Пишите в комментариях", - написал он.

Также Винник опубликовал фото со съемок, на котором можно увидеть всех судей проекта: Андрея Данилко, Олю Полякову, Дзидзьо, Настю Каменских и Олега Винника.

В комментариях фолловеры Винника высказали свои предположения по поводу того, кто попадет в финал популярного шоу, а также засыпали комплиментами его и Настю.

"Интригующе все, очень интригующе! И вы самый красивый", "Будет интересно! Кто там под маской, кто там", "В финале, думаю, будет Солнце и Носорог, потому что еще и до сих пор непонятно, кто под этими масками", "Аж заинтриговали нас. Теперь я только буду думать о маске. И о вас тоже", "Какие вы с Настей красивые, это что-то", "Самый красивый мужчина", - пишут в комментариях.

Напомним, Винник, скрывающий свою личную жизнь, похвастался, что теперь у него есть все: "девушка-Вселенная..."

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