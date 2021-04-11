Певица Оля Полякова вместе с дочерью Машей подшутили над Олей Фреймут

Как пишет Politeka.net, Поляковы решили вспомнить правила этикета от Оли Фреймут, которая просто обожает объяснять украинцам, как нужно себя вести в обществе и различных ситуациях. Так, певица опубликовала несколько сторис, которые перепостила к себе на страничку Фреймут.

На кадрах можно увидеть только Машу Полякову, а за кадром говорила сама Оля:

"Как правильно пить пиво? Нет. Пиво нужно отдать маме".

На кадрах сначала Маша сделала глоток, а после этого отдала бутылку.

"Как правильно кушать зеленый борщ. Нет, зеленый борщ нужно кушать вот так. И если нужно, промокнуть салфеткой", - сказала на втором ролике Оля.

Маша в это время показала, как не нужно и нужно кушать борщ, а после вытерла губы салфеткой.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как ролик был в сторис Инстаграм, где подобных функций нет.

Мы писали, что известная украинская телеведущая Ольга Фреймут поучила манерам.

В этот раз Ольга опубликовала видео, в котором рассказала, стоит ли чесаться на людях и как правильно прогонять комара.

"Можно ли чесаться на людях? Нет. Даже если укусил комар, не стоит чесаться при всех. Лучше незаметно почесаться, например жестом, будто поправляешь локон", - поделилась телеведущая.

Напомним, беспомощная Фреймут в узком платье выдала правду о своей странной привычке

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