Певица Оля Полякова вместе с дочерью Машей подшутили над Олей Фреймут
Как пишет Politeka.net, Поляковы решили вспомнить правила этикета от Оли Фреймут, которая просто обожает объяснять украинцам, как нужно себя вести в обществе и различных ситуациях. Так, певица опубликовала несколько сторис, которые перепостила к себе на страничку Фреймут.
На кадрах можно увидеть только Машу Полякову, а за кадром говорила сама Оля:
"Как правильно пить пиво? Нет. Пиво нужно отдать маме".
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На кадрах сначала Маша сделала глоток, а после этого отдала бутылку.
"Как правильно кушать зеленый борщ. Нет, зеленый борщ нужно кушать вот так. И если нужно, промокнуть салфеткой", - сказала на втором ролике Оля.
Маша в это время показала, как не нужно и нужно кушать борщ, а после вытерла губы салфеткой.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как ролик был в сторис Инстаграм, где подобных функций нет.
Мы писали, что известная украинская телеведущая Ольга Фреймут поучила манерам.
В этот раз Ольга опубликовала видео, в котором рассказала, стоит ли чесаться на людях и как правильно прогонять комара.
"Можно ли чесаться на людях? Нет. Даже если укусил комар, не стоит чесаться при всех. Лучше незаметно почесаться, например жестом, будто поправляешь локон", - поделилась телеведущая.
Напомним, беспомощная Фреймут в узком платье выдала правду о своей странной привычке
А еще Politeka сообщала, что Фреймут неожиданно выставила напоказ свои неподдельные чувства с мужем
Также Politeka писала, что матерящаяся Фреймут научила украинцев, как правильно поквитаться с обидчиками