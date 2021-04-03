Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут показала нежное семейное фото

Известно, что Ольга уже четыре года замужем за гендиректором "Нового канала" Владимиром Локотко, передает Politeka.net. Пара воспитывает двоих детей - Валерия и Евдокию, которые родились в 2016-ом и 2017-ом годах соответственно.

Фреймут нередко делится кадрами, где она с мужем. Так, в одном из последних постов телеведущая показала себя за нежностями с мужем.

На черно-белом кадре Локотко приобнял супругу и поцеловал в висок.

При этом Ольга держала в руке букет цветов и смотрела в камеру.

Популярные статьи сейчас

Дочь Галкина и Пугачевой "проехалась" по Бузовой, скандальное видео: "Лишь бы сама такой не стала..."

Стихия надвигается на Украину, предупреждение спасателей: "из-за сильных ливней..."

Растрепанная Джоли без капли косметики удивила реальной внешностью: "Эти пухлые губки..."

ЧП с Кароль на "Голосі країни", в Сети показали, кто подставил ей подножку: "Теперь понятно, почему..."

Позитив из "Время и Стекло" рассекретил, что у него с Мишель Андраде: "А никто и не сомневался..."
Показать еще

"Нежные моменты...", - написала звезда ТВ.

За час публикация собрала более 4000 лайков и много комментариев.

"Чудесная пара, я рада вашему счастью. Желаю все это сохранить до конца. ❤️❤️❤️", "Вы очень красивая пара и очень похожи. Счастья вам ❤️❤️❤️", "Полная гармония 💕", "Счастье любит тишину, а тут вся жизнь напоказ", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ольга Фреймут и Владимир Локотко начали строить отношения с апреля 2015 года, после визита телеведущей на могилу Габриэль Шанель в Швейцарии. На тот момент телеведущая работала на другом телеканале.

Фреймут рассказала, что с первой встречи с Владимиром чувствовала себя защищенной. Она общалась с ним по работе, а потом словила себя на мысли, что ей не хватает Локотко. Именно тогда звезда решила сделать первый шаг и призналась Владимиру в этом.

Напомним, что скандальная Фреймут унизила влюбленную пару, взявшись за нравоучения посреди улицы: "барышня сама справится".

Как сообщала Politeka, Фреймут забыла об этикете и показала чувства к мужу у всех на виду: «Вам говорили, что вы...».