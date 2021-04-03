Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут показала нежное семейное фото
Известно, что Ольга уже четыре года замужем за гендиректором "Нового канала" Владимиром Локотко, передает Politeka.net. Пара воспитывает двоих детей - Валерия и Евдокию, которые родились в 2016-ом и 2017-ом годах соответственно.
Фреймут нередко делится кадрами, где она с мужем. Так, в одном из последних постов телеведущая показала себя за нежностями с мужем.
На черно-белом кадре Локотко приобнял супругу и поцеловал в висок.
При этом Ольга держала в руке букет цветов и смотрела в камеру.
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"Нежные моменты...", - написала звезда ТВ.
За час публикация собрала более 4000 лайков и много комментариев.
"Чудесная пара, я рада вашему счастью. Желаю все это сохранить до конца. ❤️❤️❤️", "Вы очень красивая пара и очень похожи. Счастья вам ❤️❤️❤️", "Полная гармония 💕", "Счастье любит тишину, а тут вся жизнь напоказ", - написали пользователи сети.
Ранее мы писали, что Ольга Фреймут и Владимир Локотко начали строить отношения с апреля 2015 года, после визита телеведущей на могилу Габриэль Шанель в Швейцарии. На тот момент телеведущая работала на другом телеканале.
Фреймут рассказала, что с первой встречи с Владимиром чувствовала себя защищенной. Она общалась с ним по работе, а потом словила себя на мысли, что ей не хватает Локотко. Именно тогда звезда решила сделать первый шаг и призналась Владимиру в этом.
Напомним, что скандальная Фреймут унизила влюбленную пару, взявшись за нравоучения посреди улицы: "барышня сама справится".
Как сообщала Politeka, Фреймут забыла об этикете и показала чувства к мужу у всех на виду: «Вам говорили, что вы...».