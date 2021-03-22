Известная украинская ведущая, участница шоу «Танці з зірками» Ольга Фреймут удивила неожиданным видео
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм скромница и защитница этикета опубликовала сторис, на которой предстала с полностью разрисованным лицом. Несмотря на то, что Ольга строгая мама, которая с детства прививает детям вкус и учит их правилам поведения в обществе, судя по всему, иногда она дает своим отпрыскам расслабиться и делать все, что душе угодно.
На свежем сторис Ольга показала лицо, на котором виднелась роспись красной помадой, блестки и другие элементы макияжа. Выглядела звезда так, будто собирается на хеллоуинскую вечеринку. Стоит отметить, что, выкладывая видео, Ольга забыла про свои нравоучения и с легкостью показала себя в нелепом виде. При этом на днях Ольга читала лекции своим подписчикам, рассказывая, какие фото и видео стоит и не стоит публиковать в сети.
«Макияж от детей», - коротко подписала видео звезда.
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Как известно, у Фреймут трое детей. Старшую дочь Злату она родила от британца, с которым была в отношениях. Двое младших детей, Валерий и Евдокия, родились в браке с продюсером Владимиром Локотко.
Напомним, что Фреймут жестко высказалась о разнице между мужчинами и женщинами: "Не согласна с этими отжившими...".
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