Відома українська ведуча і учасниця "Танців з зірками" Оля Фреймут розповіла про те, що думає про різницю між чоловіками і жінками

Не так давно ведуча і експерт з етикету випустила книгу «Де їсть і з ким спить Фреймут», в якій вирішила розкрити себе українцям з нової сторони, поділившись своїми думками і історіями їх життя. На одній з фан-сторінок Ольги в Instagram з'явився уривок з книги, в якому ведуча розповідає про своє ставлення до питання рівності між чоловіками і жінками. Про це пише Politeka.net.

"Я живу нібито поза статтю. У минулому столітті жінка-філософ Симона де Бовуар писала, що несправедливо ділити людей на сильну і слабку стать, - я з нею згодна. Душа не має статі. Так сталося, що певні органи у чоловіків і жінок різні, але жінка, як і чоловік, - перш за все людина. Душа людська одна", - міркує Фреймут.

Вона зазначила, що деякі вважають чоловіка еталоном людини. Однак, ведуча категорично не згодна з таким підходом.

"Я не згодна з цими віджилими шаблонами. Всі знають, що ангели не мають статі. Ніхто їх не бачив, однако...якщо щось є, то воно має назву", - додала у своїй книзі ведуча.

Пост на фанатській сторінці супроводжується знімком Фреймут, на якому вона позує біля вікна в задумливій позі.

Раніше ми писали, що Оля виклала в мережу чарівне фото.

На знімку зірка з'явилася в сірих джинсах і елегантній світлій блузці, під якою, очевидно, немає білизни.

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