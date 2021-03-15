Телеведущая и эксперт по этикету Ольга Фреймут удивила новым фото и поделилась советами

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая получила скандальную славу в программе "Ревизор", не так давно прошла обучение за границей и стала дипломированным специалистом по этикету. В своем микроблоге в Instagram телезвезда теперь часто делится с украинцами советами по этому самому этикету, обучая людей, как правильно себя вести в тех или иных ситуациях.

Так, в этот раз Оля выложила в сеть очаровательное фото, а в подписи к нему рассказала, как правильно по этикету фотографироваться. Сама же звезда на новом снимке запечатлена в уютной комнате, она раскинулась в кресле и загадочно смотрит в объектив. Перед камерой Фреймут появилась в серых джинсах и элегантной светлой блузке, под которой, очевидно, нет белья. Волосы красотки распущены и небрежно уложены, а на ее лице легкий макияж.

В подписи к публикации телеведущая рассказала, об этикете и фотографировании. По словам Ольги, нужно избегать селфи, только если вы не на Говерле одни. Также она призывает не фотографироваться в церкви, на похоронах, в театре и некоторых музеях. Фреймут также просит не сниматься в местах аварий и катастроф, в опасных локациях, которые угрожают жизни. А если вы хотите сделать фото в гостях, то нужно обязательно спросить хозяев, можно ли потом публиковать в соцсетях эти снимки из их дома.

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