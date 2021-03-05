Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут удивила публику необычным фото с загадочным красавцем

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут в свое время прославилась, как скандальный ревизор в программе "Ревизор" на Новом канале. После этого у телезвезды было еще много проектов, а некоторое время назад она за границей получила сертификат преподавателя этикета. Так что теперь Оля частенько в своем Instagram делится с поклонниками советами на эту тему.

А недавно Фреймут опубликовала в Instagram-сторис интересное фото, на котором позирует в необычном образе в компании красивого молодого мужчины. Как видно, перед камерой парочка появилась, сидя на ступеньках в уютной комнате, телезвезда прижалась к мужчине и игриво положила ладошки ему на колено. Перед камерой Ольга позирует в ярком длинном платье интересного оттенка и узора, которое подчеркнуло ее изящную фигурку. Волосы звезды распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж и очаровательная улыбка, она смотрит прямо в камеру, прижавшись к плечу своего друга.

Бородатый молодой мужчина тоже очень нарядный – на нем стильный клетчатый костюм и белая рубашка без галстука. Он слегка обнимает Олю и тоже смотрит в объектив. Из других сторис Ольги можно узнать, что она побывала во Львове, где повстречала фанатов своей книги "Где есть и с кем спит Фреймут". Также телезвезда в конце опубликовала милое фото уже со своим мужем.

Напомним, Дотошная Фреймут огорошила украинцев, растопырив ноги и засветив лишнее на камеру: "Ни-ни-ни".

Как сообщала Politeka, Дочь Ольги Фреймут неожиданно призналась в любви к российскому певцу: "Любимый..."

Также Politeka писала, 15-летняя дочка Фреймут показала, как "отрывается" на недетской вечеринке: "Было тяжелое время здесь...".