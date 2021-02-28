Юная дочь украинской телеведущей Ольги Фреймут Злата Митчелл показала, как она проводит время на вечеринке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Златы в соцсети.

Так, дочь Фреймут запостила в своем аккаунте сторис с вечеринки, на которой, по ее словам, ей было "тяжело" находиться. Все дело в том, что на мероприятии играла российская музыка, а девушка ее вообще не воспринимает.

"Я до сих пор не слушаю российскую музыку, поэтому у меня было тяжелое время здесь", - написала она.

При этом девушка активно подпевает и подтанцовывает, а также "пригласила" в кадр свою подругу.

На следующей сторис девушка позировала в стильном черном платье у входа в отель.

Как известно, Злата Митчелл - это старшая дочь известной украинской телеведущей Ольги Фреймут. Девочку она родила от британца, с которым встречалась, когда жила в Лондоне. Известно, что Злата увлекается танцами и уже участвовала в различных конкурсах и проектах.

Ранее мы писали о том, как Злата праздновала свое 15-летие. На вечеринке присутствовали ее друзья, а также на мероприятие пригласили фотографа. Девочке торжественно вынесли праздничный торт и спели "Happy birthday to you".

Напомним, что Фреймут решилась показать лицо сына, растущего копией отца: "а третьего ребенка выбросили?".

Как сообщала Politeka, скандальная Фреймут в прозрачной кофточке козырнула безупречной внешностью:"я себе очень нравлюсь...".

Также Politeka писала, что строгая Фреймут поразила семейным уютом на детском празднике: "главное, что посуда красивая...".