Українська телеведуча Ольга Фреймут показала затишні кадри з дня народження хрещениці
Неповторна українська телеведуча Ольга Фреймут порадувала фанатів кадрами зі святкування дня народження своєї похресниці, які вона показала у своєму Instagram. Телеведуча, як і завжди, постала в бездоганному образі й підкорила затишною сімейною атмосферою, пише Politeka.net.
На фотографії Ольга Фреймут позує разом зі своєю похресницею Емілією, яка святкує 51-й день народження. Хрещена мама дівчинки підпалює свічки на святковому торті і показує їй, як правильно потрібно їх задувати.
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На сімейному святі Ольга Фреймут з'явилася в білосніжній мереживній блузці, виконаній у вінтажному стилі. Напівпрозора легка тканина повітряною хмарою обійняла струнку і тендітну фігурку телеведучої, а стриманий виріз під шиєю відкривав вигляд на скромний непомітний кулон, що доповнив образ.
До світлої блузки Фреймут підібрала м'ятну плісировану спідницю середньої довжини, яка зробила стегна зірки трохи ширше і збалансувала образ.
Ольга Фреймут зробила все для святкової атмосфери, яка явно сподобалася дівчинці: Емілія захоплено дивилася на святковий торт у вигляді єдинорога з різнобарвною кремовою "гривою" і золотим рогом посередині.
До торта мали подати чай, тому на столі був розставлений оригінальний святковий сервіз з яскравим "народним" принтом в червоно-синіх тонах.
"У нашої з Володимиром похресниці сьогодні свято-5 років! Ми вітаємо Емілію і бажаємо світлої долі",- написала Ольга Фреймут на своїй сторінці в соцмережі.
Фанати телеведучої приєдналися до привітань, а також відзначили красиву і затишну обстановку.
"Яка принадність!", "Два світлячка. Неначе ваша рідна. Красиві. Найкращі побажання", "Який гарний посуд", "Головне, що посуд гарний... А іменинниця ... Сумно...", - зазначили підписники в коментарях.
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