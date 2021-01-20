Украинская телеведущая Ольга Фреймут показала уютные кадры с дня рождения крестницы

Неподражаемая украинская телеведущая Ольга Фреймут порадовала фанатов кадрами с празднования дня рождения своей крестницы, которые она показала в своем Instagram. Телеведущая, как и всегда, предстала в безупречном образе и покорила уютной семейной атмосферой, пишет Politeka.net.

На фотографии Ольга Фреймут позирует вместе со своей крестницей Эмилией, которая празднует 51-й день рождения. Крестная мама девочки поджигает свечи на праздничном торте и показывает ей, как правильно нужно их задувать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FreimutOlia (@freimutolia)

На семейном празднике Ольга Фреймут появилась в белоснежной кружевной блузке, выполненной в винтажном стиле. Полупрозрачная легкая ткань воздушным облаком обняла стройную и хрупкую фигурку телеведущей, а сдержанный вырез под шеей открывал вид на скромный неброский кулон, дополнивший образ.

К светлой блузке Фреймут подобрала мятную плиссированную юбку средней длинны, которая сделала бедра звезды чуть шире и сбалансировала образ.

Ольга Фреймут сделала все для праздничной атмосферы, которая явно понравилась девочке: Эмилия восхищенно смотрела на праздничный торт в виде единорога с разноцветной кремовой "гривой" и золотым рогом посредине.

К торту полагался чай, поэтому на столе был расставлен оригинальный праздничный сервиз с ярким "народным" принтом в красно-синих тонах.

"У нашей с Владимиром крестницы сегодня праздник - 5 лет! Мы поздравляем Эмилию и желаем светлой судьбы",- написала Ольга Фреймут на своей страничке в соцсети.

Фанаты телеведущей присоединились к поздравлениям, а также отметили красивую и уютную обстановку.

"Какая прелесть!", "Два светлячка. Как будто ваша родная. Красивые. Наилучшие пожелания", "Какая красивая посуда", "Главное, что посуда красивая... А именинница... Грустно...",- отметили подписчики в комментариях.

Напомним, Фреймут без трусов и в мокрой футболке огорошила видом в священном месте: неожиданное фото

Как сообщала Politeka, дочери Поляковой, Брежневой, Фреймут и других красоток превзошли звездных мам в бикини: "Принцессы пляжа"

Также Politeka писала, что Ольга Фреймут уже готовится стать бабушкой, дочери пока всего 14 лет: "Буду хорошей..."