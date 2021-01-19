Такой ее не часто увидишь

Украинская ведущая Ольга Фреймут, запомнившаяся многим своими скандалами с Екатериной Кухар на «Танцях з зірками», удивила откровенным образом

Новый снимок знаменитости появился на одной из ее фанатских страниц в Инстаграм, передает Politeka.net.

Так, на фото Фреймут предстает в неожиданно откровенном образе. Судя по геотегу на публикации, звезда запечатлена на берегу реки Иордан, которую верующие считают священной.

Ведущая стоит в длинной белой футболке с религиозным изображением. Причем одета она, судя по всему, на голое тело. Футболка насквозь промокла, поэтому можно предположить, что незадолго до фото Фреймут совершила омовение в реке. На фото она стоит, непринужденно касаясь рукой свой шеи.

«Христос крестится!», - говорится в подписи к снимку.

Нужно отметить, что снимок был опубликован накануне Крещение – христианского праздника, в который принято освящать воду и купаться в проруби.

Ранее мы писали, что Фреймут призналась, что верит в то, что из нее получится хорошая бабушка.

«Точно знаю, что буду хорошей бабушкой: уголки губ вверх, приятная сетка морщин над скулами и теплый взгляд, даже когда студено. Я люблю жизнь и людей. С контрастностью поступков», - заявила ведущая.

Напомним, скандальная Фреймут удивила неожиданным появлением в черных ботфортах и мини-платье: "Не ваш стиль...".

Как сообщала Politeka, Фреймут в купальнике растаяла в объятиях мужа-красавца на райском берегу: "Совпали, как пазлы".

Также Politeka писала, что Фреймут с мужем ошеломили сходством на редком совместном фото, почти близнецы: "Красивые и мокренькие".