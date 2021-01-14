Телеведущая Ольга Фреймут одним постом заставила публику восхищаться

Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором показала себя с мужем, генеральным продюсером "Нового канала" Владимиром Локотко.

Как известно, сейчас Фреймут отдыхает вместе с семьей на Мальдивах. Несмотря на роскошные пейзажи, отпуск немного омрачила непогода - как раз начался сезон дождей.

Ольга и Владимир предстали на фото в куртках-дождевиках и натянутых капюшонах. Невооруженным глазом заметно, что они, каким-то чудным образом (а, возможно, благодаря удачно подобранным фильтрам) невероятно похожи.

Фреймут никак не подписала кадр, а только оставила смайлик в виде красного сердечка, что означает "любовь". Зато пользователям нашлось, что сказать:

"Очень красиво. Как будто кадр из фильма"

"Вы похожи очень😁😉"

"Оля, какие же Вы красивые💕💕💕 Аж дух захватывает. Счастья Вам"

"Оля, вы с мужем очень красивая пара! Со старым Новым Годом вас❤"

"Вы даже чем-то похожи между собой😍"

"Как герои фильма 😍"

"Такое атмосферное фото❤️"

"Лучшее фото где вы вдвоем! 💙💙👍"

"похожи друг на друга! Родственные души"

"Красивые такие и мокренькие 😁"

До этого Фреймут выставляла фото, где она на пляже вместе с младшим детьми: 4-летним Валерием и 3-летней Евдокией.

Все трое были в плащах, так как лил сильный дождь. Но, судя по улыбкам на лицах, это не испортило им настроения. Счастливая Ольга присела рядом с дочкой, обняла ее за плечи и прижала к себе. Мальчик стоял чуть поодаль и, казалось, растерянно поднял ручки вверх, глядя, как капли ударяются о воду.

Напомним, что Фреймут принялась поучать украинок, поразив заявлением о трагедии.

Как сообщала Politeka, высокомерная Фреймут принялась учить жизни украинцев, красноречивые кадры.