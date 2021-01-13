Телеведущая Ольга Фреймут впечатлила новым фото с Мальдив, где отдыхает вместе с мужем и детьми

Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала на пустынном пляже вместе с 4-летним сыном Валерием и 3-летней дочкой Евдокией.

Все трое были в плащах, так как лил сильный дождь. Но, судя по улыбкам на лицах, разбушевавшаяся непогода никак не отразилась на настроении семейства.

Счастливая Ольга присела рядом с дочкой, обняла ее за плечи и прижала к себе. При этом намокшая телеведущая, с растрепанными волосами, закрыла глаза, наслаждаясь моментом и стихией.

Сын Ольги стоял чуть поодаль и, казалось, растерянно поднял ручки вверх, глядя, как капли ударяются о воду. Сложно не заметить, что мальчик растет копией своего отца - генерального продюсера "Нового канала" Владимира Локотко.

К слову, телеведущая очень редко показывает в соцсети лица своих младших детей: либо же она отворачивает их от камеры, либо, они в костюмах или масках.

Скорее всего, это был действительно особый момент, раз Фреймут решилась показать своих крох во всей красе.

Кроме того, Ольга выставила новый "сториз", на котором позировала рядом с мужем. Они оба были в дождевиках, натянув капюшоны, и пристально смотрели в камеру.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Люди сразу же обратили внимание, что Фреймут показала всех, кроме старшей дочери - 14-летней Златы. Девочка, очевидно, не отдыхает вместе со своей семьей.

"Кого еще там не было?! 😄 хорошего отдыха🤗🌞"

"А почему в курточках?"

"Какое искреннее фото❣️"

"Оля! Так мило♥️"

"Ух и погодка😊😊"

"Какие хорошенькие детки"

"С погодой не повезло. Но обстановка по кайфу😘"

"А где ваш третий ребенок от первого брака? Или выкинули ради второго мужа?!😉" - "було відео що Злата в Буковелі" - "ну да, там лучше, чем на Мальдивах 😂"

Напомним, что Фреймут принялась поучать украинок, поразив заявлением о трагедии.

Как сообщала Politeka, высокомерная Фреймут принялась учить жизни украинцев, красноречивые кадры.