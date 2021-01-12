Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут показала, как проводит семейный отдых на море

По примеру многих украинских звезд, она вместе с мужем и детьми отправилась на зимние каникулы отдыхать в теплых краях, передает Politeka.net. На своей странице в "Инстаграм" красотка поделилась новыми кадрами с Мальдивских островов.

На одном из снимков, опубликованных в сториз, Оля Фреймут запечатлена в объятиях своего мужа - гендиректора "Нового канала" Владимира Локотко. Певица нарядилась в легком белом сарафане, а голову от палящего солнца спрятала под большой панамкой с цветочными узорами, ее избранник появился в белой футболке и зеркальных солнцезащитных очках, в отражении даже видно, как пара делает селфи на смартфон. На заднем плане можно заметить море. Супруги нежно прижались друг к другу и показали, что экзотика возбуждает чувства с новой силой.

На другом кадре Фреймут в том же платьице и с босыми ногами позирует на песчаной дорожке в окружении буйной тропической растительности. Телеведущая выбралась покататься на велосипеде с корзинкой, повесив панамку на ручку, она выглядит весьма счастливой и довольной своим отпуском.

Ранее Ольга Фреймут выложила в сториз фото в приспущенном купальнике. Она разлеглась на свежем воздухе, прикрыв лицо очками и шляпой. Несмотря на это, она одаривает поклонников безупречной улыбкой, а на заднем фоне можно заметить лес с деревьями.

Напомним, что Фреймут принялась поучать украинок, поразив заявлением о трагедии.

Как сообщала Politeka, высокомерная Фреймут принялась учить жизни украинцев, красноречивые кадры.

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