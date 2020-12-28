Популярная украинская телеведущая Оля Фреймут ошеломила поклонников, поделившись новым советом для истинных леди

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.

«Можно ли вымачивать остатки еды? Нет. Едим только то, что естся при помощи приборов», - говорится в сообщении.

При этом на опубликованном ролике Фреймут сама вымачивает еду хлебом, хотя и не ест его.

«А жаль», «та конечно, оставлю я», «как так? Остается самое вкусное», «ну вот, а так хотелось…», «а как же желток? Его-то можно?», «крик, бедная я», «самое вкусное нельзя оставлять», «дома можно, а вот в общественном месте – нет», - пишут пользователи сети.

До этого мы писали, что украинская телеведущая Оля Фреймут не жалеет советов для всех, кто стремится быть истинной леди

Так, на своей странице в Инстаграм она обратилась ко всем украинкам.

«Я вас просто заклинаю: у всех у нас есть жизненные беды - болеют друзья, умирают родственники, бедность - это все очень временно, не позволяйте беде и трагедии вас останавливать, старайтесь, чтобы это наоборот давало вам силы. Наслаждайтесь собой в момент отчаяния. Посмотрите, какая вы: хлюпик или сильный человек. Будьте сильной! ❤», - написала она.

Напомним, что самоуверенная Фреймут призналась, как стала женой известного продюсера.

Как сообщала Politeka, скандалистка Ольга Фреймут прикрылась платком, показав, какой неженкой может быть.

Также Politeka писала, что Ольга Фреймут показала любовь с мужем прямо в ресторане.