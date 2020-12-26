Скандальная украинская телеведущая не жалеет советов для всех, кто стремится быть истинной леди

Ведущая программ "Ревизор" и "Инспектор Фреймут" считает, что каждая женщина должна быть сильной и не унывать в момент отчаяния, пишет Politeka.net.

Так, на своей странице в Инстаграм Фреймут обратилась ко всем украинкам.

«Я вас просто заклинаю: у всех у нас есть жизненные беды - болеют друзья, умирают родственники, бедность - это все очень временно, не позволяйте беде и трагедии вас останавливать, старайтесь, чтобы это наоборот давало вам силы.

Наслаждайтесь собой в момент отчаяния. Посмотрите, какая вы: хлюпик или сильный человек. Будьте сильной! ❤», - написала она.

Свою публикацию Ольга проиллюстрировала черно-белой фотографией, сделанной во время светского мероприятия. На нем она позирует в строгой темной одежде с бокалом в руке.

Ранее мы писали, что Фреймут показала, как проводит время с семьей. Телеведущая засветила свою маму, которая, несмотря на возраст, выглядит замечательно. Смотря на фото можно подумать, что с Ольгой стоит не мама, а старшая сестра.

Сама Ольга была одета в классическое маленькое черное платье. Белокурая мама Фреймут позировала в теплом кардигане. Ее волосы были распущены.

Напомним, что самоуверенная Фреймут призналась, как стала женой известного продюсера: "Навязчивая женщина может быть вульгарной, но...".

Как сообщала Politeka, скандалистка Ольга Фреймут прикрылась платком, показав, какой неженкой может быть: красноречивые кадры.

Также Politeka писала, что Ольга Фреймут показала любовь с мужем прямо в ресторане, редкие семейные кадры: "сразу повеселел".