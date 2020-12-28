Известная телеведущая Ольга Фреймут вернулась в свою стихию, взявшись критиковать еду из киевского ресторана

Как сообщает Politeka.net, популярный блогер и телеведущий Алексей Дурнев пригласил Ольгу стать гостьей в его шоу на YouTube-шоу «Еда Дурнева». Суть шоу состоит в том, что ведущий с гостем пробуют еду из известного заведения и дают ей оценку. В этот раз Фреймут буквально попала в свою стихию, ведь именно критика сервиса, в том числе заведений общественного питания – это та сфера, благодаря которой она прославилась.

Во время выпуска и Ольга, и Дурнев отпускали массу шуток по поводу качества еды. Судя по комментариям за весь выпуск Фреймут так и не попробовала ни одного блюда. Мнение поклонников по поводу приглашенного гостя разделились. Одним выпуск понравился, другие же сочли, что Дурнев скотился, приглашая таких гостей.

«Леша умеет удивлять выбором гостей на еду», «Рубрику "жрет ли кот?", меняйте на "попробует ли Фреймут?", «Судя по тому, что Оля ничего не пробовала толком, то в Ревизоре у неё был каскадёр», «Фреймут нормальная баба, чё вы?», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что сама Ольга выглядела в шоу очень естественно. Было видно, что это ее стихия.

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