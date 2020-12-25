Телеведуча Ольга Фреймут порадувала публіку свіжим кадром і святковим настроєм

Як передає Politeka.net, 38-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram нове фото, на якому постала разом зі своїм 44-річним чоловіком Володимиром Локотком, генпродюсером "Нового каналу".

Ольга опрацювала кадр в спеціальному додатку так, що вони обидва заблищали, немов новорічні ялинки. Ведуча з ніжною посмішкою пригорнулася до неголеного чоловіка, торкнувшись своєю головою його голови.

Приводом для такого милого знімка і зворушливого прояву почуттів стало католицьке Різдво, яке відзначається 25 грудня.

"Щасливого Різдва🕊", - йдеться в підписі.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"такі милі💋"

"Зі святом, найкраща пара ❤️😍"

"А ви схожі)"

"Класна фотка, просто няшки💯 👍♥️"

Раніше ми повідомляли, що Фреймут зізналася своїм фоловерам, що довгий час таїла образу на чоловіка. Причиною сварки стало те, що він мало приділяв їй уваги.

«Я колись дуже ображалася, що Володимир не робить багато компліментів. Всі ми чекаємо постійного захоплення, оберемків квітів... Потім починаєш цінувати інші речі: коли він турбується, чи не захворіла ти, коли подає чашку кави, робить все, щоб ти не хвилювалася», - розповіла телеведуча про те, як поборола свою образу.

Також ми писали, що Фреймут показала в Instagram, як відзначає з сім'єю день народження мами Алли Коник. Святкування проходило в одному з суші-ресторанів. Сім'я розташувалася за круглим столом: коли Ольга навела камеру на Аллу Михайлівну, та мило посміхнулася й помахала рукою.

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