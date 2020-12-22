Украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала о свое поражение

Как передает Politeka.net у себя в Instagram шоувумен и эксперт по этикету поделилась сокровенным и рассказала, как стоит действовать в таких ситуациях.

Фреймут утверждает, что проигрывая, стоит копировать поведение победителя: «улыбаться, не оправдываться, пить шампанское - пусть и «с горя».

Также телеведущая рассказала и о собственном поражении, пережить которое было нелегко.

«Отделять себя от неудачного проекта. Когда "Шоу Оля" понравилось ограниченному количеству зрителей, конечно я переживала поражение. Корила себя в неудачном деле. Но теперь знаю, что ошибалась. Неудачный проект - лишь проект, который не имеет отношения к тому, какой я человек», - убеждена она.

Фреймут убеждена, что личные насущные вопросы беспокоят людей значительно больше, чем чей-то провал.

Телеведущая вспомнила и о»танцах со звездами".

"Превратить падение в достижение. В основном неудача имеет объяснение, которое можно понять только со временем. Если бы я не участвовала в «Танцах со звездами», то до сих пор бы плохо разбиралась в людях», - отметила шоувумен.

Фреймут подчеркнула, что не стоит оправдываться за неудачу.

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