Известная украинская телеведущая и звезда «Танців з зірками» Ольга Фреймут показала фигуру в бархате

Ольга прославилась в Украине благодаря своему безукоризненному стилю, сообщает Politeka.net. Шикарная блондинка всегда утонченная и знает, в чем будет выглядеть достойно.

В этот раз звезда предстала в бархатном костюме. Ольга надела жакет и брючки синего оттенка.

Пуговица едва сдерживала ткань, создавая пикантное декольте. На шее звезды блестело красивое украшение.

Ольга сложила аккуратно ножки и отодвинула их в сторону, сидя на стуле.

Бархат струился по телу и отблескивал на свету, завораживая.

Ольга распустила почти золотые волосы и положила их набок. Она улыбалась, прикрыв глаза, будто от какой-то радости.

Фото получилось очень светлым, благодаря непринужденности Фреймут.

"Как вам мой лук? Нравится?", - поинтересовалась красотка и предложила проголосовать.

Кадр не собрал много комментариев в открытом доступе, вероятно, красотку осыпали приятными сообщениями в директ.

Ранее мы писали, что Ольга Фреймут показала, короткое видео на котором запечатлено, как ее дети – четырехлетний Валерий и трехлетняя Евдокия украшают елку в доме.

При этом возле елки стоит стремянка. И неспроста. Дело в том, что Фреймут поставила дома новогоднее дерево весьма внушительного размера.

Ранее сообщалось, что Ольга Фреймут позировала вместе со Златой на фоне новогодней елки. При этом мама и дочка выглядят очень счастливыми - они смотрят друг на друга и улыбаются.

"Думаю, какой бы ни была школа: совсем низкого сорта или самого высокого – но все дети одинаковы и проблемы также...", - написала звезда.

Напомним, что Фреймут призналась, как стала женой известного продюсера.

Как сообщала Politeka, Ольга Фреймут призналась, как ей удалось пробиться на телеэкраны.

Также Politeka писала, что Ольга Фреймут показала любовь с мужем прямо в ресторане, редкие семейные кадры.