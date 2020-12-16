Известная украинская ведущая и звезда «Танців з зірками» Оля Фреймут показала, как преображается перед съемками

Как и любую медийную персону, Фреймут перед началом работы ждет этап наведения марафета с участием профессиональных стилистов, визажистов и парикмахеров. Как сообщает Politeka.net, в своем инстаграм ведущая решила показать, как это происходит.

Так, сначала она опубликовала свое селфи из машины, на котором можно увидеть, как ведущая едет на съемки с «голым» лицом и без прически.

А уже на следующих кадрах Фреймут решила продемонстрировать, как происходит волшебное перевоплощение из обычной женщины в эффектную красотку, которая смотрит на украинцев с экранов их телевизоров. Так, на коротком видео можно увидеть, как над ведущей «колдуют» сразу три девушки: ей одновременно завивают волосы, делают макияж и маникюр. Сама Оля при этом счастливо улыбается: ей явно нравится этот процесс.

«Готовлюсь к съемкам с вами всегда красиво», - подписала кадры ведущая.

Ранее Фреймут рассказала о том, что не жалеет ни о каких своих предыдущих отношениях.

«Владимир - мой первый законный муж. Остальные были бойфрендами. Ни по кому не скучаю - все соответствуют определенной эпохе моей жизни и моей эволюции. Скажи, с кем ты спишь - скажу, кто ты», - заявила ведущая.

Напомним, манерная Фреймут снова взялась учить жизни украинцев, видео: "Головушка едва...".

Как сообщала Politeka, Фреймут без стыда рассказала о богатом муже и своих бойфрендах: "Неуверенная девочка, провинциалка...".

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