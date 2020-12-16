Телеведущая Ольга Фреймут всколыхнула Сеть новой выходкой
Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором решила научить украинцев, как правильно аплодировать (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Ольга позировала в красном пуловере, сидя за столиком в кафе. Блондинка сначала показала, как не стоит хлопать в ладоши - подняв руки над головой и чересчур эмоционально, а затем, как правильно - сдержанно и немного манерно.
"Как правильно и элегантно аплодировать? 👏🏻Руки вверх? Нет! Ладони должны быть на уровне груди. Головушка - едва наклонена в сторону (выбирайте вашу любимую; моя - левая). @contemporary_manners # етикетзфреймут", - говорится в подписи.
Пользователи кинулись комментировать увиденное:
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"И я считаю, что это правильно! Таким способом другому человеку не выбьешь глаза 😂😂😂"
"И вот рок концерт,,,,,😂😂😂"
"Я уже вижу, как на концерте SOAD все стоят так с "нахиленою голівонькою" и хлопают 😂"
"Аплодируем Вам👏 не на уровне груди, а руки догори🔥 потому что любим дуже❤️"
"Ладошки на уровне груди не выражают эмоций😂"
"А хіба не зімкнутими пальцями обнієї руки по ладошці другої?)"
Ранее мы сообщали, в Сети появилось фото Фреймут, на котором показано крупным планом ее лицо - со всеми морщинками. У телеведущей свое, особое, видение старости.
"Морщины - это мудрость, пусть будут. Я пользуюсь хорошими кремами, но инъекции не колю принципиально... Мне кажется, морщины - это красиво. Когда красивый человек прожил хорошую жизнь, его мимика зафиксировала все хорошее, что с ним происходило", - считает Ольга.
Напомним, что самоуверенная Фреймут призналась, как стала женой известного продюсера: "Навязчивая женщина может быть вульгарной, но...".
Как сообщала Politeka, скандалистка Ольга Фреймут прикрылась платком, показав, какой неженкой может быть: красноречивые кадры.