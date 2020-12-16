Телеведущая Ольга Фреймут всколыхнула Сеть новой выходкой

Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором решила научить украинцев, как правильно аплодировать (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Ольга позировала в красном пуловере, сидя за столиком в кафе. Блондинка сначала показала, как не стоит хлопать в ладоши - подняв руки над головой и чересчур эмоционально, а затем, как правильно - сдержанно и немного манерно.

"Как правильно и элегантно аплодировать? 👏🏻Руки вверх? Нет! Ладони должны быть на уровне груди. Головушка - едва наклонена в сторону (выбирайте вашу любимую; моя - левая). @contemporary_manners # етикетзфреймут", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"И я считаю, что это правильно! Таким способом другому человеку не выбьешь глаза 😂😂😂"

"И вот рок концерт,,,,,😂😂😂"

"Я уже вижу, как на концерте SOAD все стоят так с "нахиленою голівонькою" и хлопают 😂"

"Аплодируем Вам👏 не на уровне груди, а руки догори🔥 потому что любим дуже❤️"



"Ладошки на уровне груди не выражают эмоций😂"

"А хіба не зімкнутими пальцями обнієї руки по ладошці другої?)"

Ранее мы сообщали, в Сети появилось фото Фреймут, на котором показано крупным планом ее лицо - со всеми морщинками. У телеведущей свое, особое, видение старости.

"Морщины - это мудрость, пусть будут. Я пользуюсь хорошими кремами, но инъекции не колю принципиально... Мне кажется, морщины - это красиво. Когда красивый человек прожил хорошую жизнь, его мимика зафиксировала все хорошее, что с ним происходило", - считает Ольга.

Напомним, что самоуверенная Фреймут призналась, как стала женой известного продюсера: "Навязчивая женщина может быть вульгарной, но...".

Как сообщала Politeka, скандалистка Ольга Фреймут прикрылась платком, показав, какой неженкой может быть: красноречивые кадры.