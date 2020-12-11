Многие звезды в погоне за молодостью прибегают к радикальным методам. Что думает по этому поводу телеведущая Ольга Фреймут

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц 38-летней звезды в Инстаграм опубликовано любопытное фото. Лицо Фреймут показали максимально близко, что видно все мимические морщинки и не только.

"Морщины - это мудрость, пусть будут. Я пользуюсь хорошими кремами, но инъекции не колю принципиально, - в подписи к кадру процитировали Фреймут. - Моя икона стиля - королева Елизавета. Можете представить себе девяностолетнюю королеву на балконе, как она машет рукой подданным, а лицо у нее недвижимое от ботокса? Аристократы себе такого не могут позволить. Мне кажется, морщины - это красиво. Когда красивый человек прожил хорошую жизнь, его мимика зафиксировала все хорошее, что с ним происходило.

Лицо - это документ, его подделывать нельзя".

Пользователи согласились с мнением Фреймут, активно пропагандирующей этикет и натуральность:

"Но до сих пор остаетесь красавицей ❤️"

"Точно что Вау как сказано 👍"

"Правильно, Оля, глупо бояться быть естественной и натуральной. Вы - умничка и красавица!!!"

Ранее мы сообщали, Фреймут огорошила признанием. Звезда пришла к тому, что следует отходить от образа "снежной королевой", который так тесно с ней прижился.

"Я прохожу сеансы с психогенетиком, чтобы понять, на каком уровне произошел этот надрыв, и я превратилась в "снежную королеву". Ибо синдром "снежной королевы" он в жизни и помогает, так как для карьеры это очень хорошо, но и мешает", - поделилась звезда.

Напомним, что самоуверенная Фреймут призналась, как стала женой известного продюсера: "Навязчивая женщина может быть вульгарной, но...".

Как сообщала Politeka, скандалистка Ольга Фреймут прикрылась платком, показав, какой неженкой может быть: красноречивые кадры.

Также Politeka писала, что Ольга Фреймут показала любовь с мужем прямо в ресторане, редкие семейные кадры: "сразу повеселел".