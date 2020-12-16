Відома українська ведуча і зірка "Танців з зірками" Оля Фреймут показала, як перетворюється перед зйомками

Як і будь-яку медійну персону, Фреймут перед початком роботи чекає етап наведення марафету за участю професійних стилістів, візажистів і перукарів. Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram ведуча вирішила показати, як це відбувається.

Так, спочатку вона опублікувала своє селфі з машини, на якому можна побачити, як ведуча їде на зйомки з «голим» обличчям і без зачіски.

А вже на наступних кадрах Фреймут вирішила продемонструвати, як відбувається чарівне перевтілення зі звичайної жінки в ефектну красуню, яка дивиться на українців з екранів їхніх телевізорів. Так, на короткому відео можна побачити, як над ведучою «чаклують» відразу три дівчини: їй одночасно завивають волосся, роблять макіяж і манікюр. Сама Оля при цьому щасливо посміхається: їй явно подобається цей процес.

"Готуюся до зйомок з вами завжди красиво", - підписала кадри ведуча.

Раніше Фреймут розповіла про те, що не шкодує ні про які свої попередні стосунки.

"Володимир-мій перший законний чоловік. Решта були бойфрендами. Ні по кому не сумую-все відповідають певній епосі мого життя і моєї еволюції. Скажи, з ким ти спиш - скажу, хто ти", - заявила ведуча.

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