Телеведущая Ольга Фреймут поделилась трогательными воспоминаниями

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц 38-летней звезды в Инстаграм опубликовано архивное фото, на котором она предстала вместе со старшей дочкой Златой (сейчас девочке уже 14).

На новогоднем кадре мать с дочкой позировали возле украшенной елочки в одинаковых черных платьях с белым воротничком. В глаза бросается, как сильно они похожи. Обе распустили волосы и пристально посмотрели в камеру, встав в полоборота.

В подписи раскрыты любопытные детали из детства Ольги и жизни ее дочери, касающиеся новогодних традиций.

"Я всегда жду Новый год, а особенно на праздник святого Николая. С детства я с ним разговаривала как с другом. Когда в жизни что-то не так, я знала, помолюсь Николаю - и мне все удасться... Праздник Николая для меня до сих пор является большим событием! Дочь Злата до 10 лет верила в него, представляете? У нас с ней традиция 18 декабря раскладываем морковь и молоко для оленей Николая. После того, как я ее укладываю спать, откусываю кусочек моркови и отпиваю из блюдечка. Поэтому, когда Злата просыпалась и видела кучу подарков и надъеденное лакомство, она была уверена, приходили олени. Это британская традиция, которую мне подсказала ее бабушка. Мне она очень понравилась, поэтому мы с семьей ее придерживаемся🎄✨", - процитировали Фреймут.

Ранее мы сообщали, Фреймут нарвалась на критику коллег из шоу-бизнеса. В частности, один из последних постов телеведущей прокомментировала певица Оля Полякова.

Фреймут объяснила публике, как правильно нужно аплодировать, - сдержанно и элегантно, держа ладони на уровне груди и слегка наклонив голову.

Поляковой, которая привыкла к более бурной реакции фанатов на ее творчество, такая сдержанность показалась неуместной.

"Не, на моих концертах так не подойдёт!😂", - прокомментировала она.

Напомним, что Фреймут призналась, как стала женой известного продюсера.

Как сообщала Politeka, Ольга Фреймут призналась, как ей удалось пробиться на телеэкраны.