Украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала про традиции празднования Дня Святого Николая в их семье
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм она опубликовала серию фото и видео, показав новогодние украшения, елку, а также своих довольных детей с подарками. Ольга решила поделиться с поклонниками несколькими забавными историями, связанными с праздником.
Она рассказала, что упаковывала подарки для малышей до двух часов ночи. Зато утренняя радость оправдала все усилия.
«Учусь радоваться у детей», - написала телеведущая, рассказав, что они с мужем всегда оставляют ужин для Николая и его оленей. Утром дети находят на пороге дома фантики от конфет и разлитое молоко. Они искренне радуются тому, что экипаж Святого Николая поужинал у них во дворе.
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«А мы с мужем лишь улыбаемся», - добавила счастливая Фреймут.
Кроме этого Ольга показала своих детей Валерия и Евдокию в разных ракурсах. Она не часто показывает младших детей публике. Она рассказала, что Валерий проснулся в пять утра и стал будить сестру, чтобы распечатывать подарки. Мальчик получил в подарок машинку, костюм сафари и фломастеры. Девочка, судя по фотографиям, получила в подарок книжки и другие подарки, которые находились в больших тубусах.
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