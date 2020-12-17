Відома українська телеведуча і зірка "Танців з зірками" Ольга Фреймут показала фігуру в оксамиті

Ольга прославилася в Україні завдяки своєму бездоганному стилю, повідомляє Politeka.net. Шикарна блондинка завжди витончена і знає, в чому буде виглядати гідно.

Цього разу зірка постала в оксамитовому костюмі. Ольга одягла жакет і брючки синього відтінку.

Ґудзик ледь стримував тканину, створюючи пікантне декольте. На шиї зірки блищала красива прикраса.

Ольга склала акуратно ніжки і відсунула їх убік, сидячи на стільці.

Оксамит струмував по тілу і відблискував на світлі, зачаровуючи.

Ольга розпустила майже золоте волосся і поклала його набік. Вона посміхалася, прикривши очі, ніби від якоїсь радості.

Фото вийшло дуже світлим, завдяки невимушеності Фреймут.

"Як вам мій лук? Подобається?",- поцікавилася Красуня і запропонувала проголосувати.

Кадр не зібрав багато коментарів у відкритому доступі, ймовірно, красуню обсипали приємними повідомленнями в дірект.

Раніше ми писали, що Ольга Фреймут показала, коротке відео на якому відображено, як її діти – чотирирічний Валерій і трирічна Євдокія прикрашають ялинку в будинку.

При цьому біля ялинки стоїть драбина. І неспроста. Справа в тому, що Фреймут поставила вдома новорічне дерево досить великого розміру.

Раніше повідомлялося, що Ольга Фреймут позувала разом зі Златою на тлі новорічної ялинки. При цьому мама і дочка виглядають дуже щасливими - вони дивляться один на одного і посміхаються.

"Думаю, якою б не була школа: зовсім низького сорту або найвищого – але всі діти однакові і проблеми також...",- написала зірка.

Нагадаємо, що Фреймут зізналася, як стала дружиною відомого продюсера.

Як повідомляла Politeka, Ольга Фреймут зізналася, як їй вдалося пробитися на телеекрани.

Також Politeka писала, що Ольга Фреймут показала любов з чоловіком прямо в ресторані, рідкісні сімейні кадри.