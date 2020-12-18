Телеведуча Ольга Фреймут поділилася зворушливими спогадами

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 38-річної зірки в Інстаграм опубліковано архівне фото, на якому вона постала разом зі старшою донькою Златою (зараз дівчинці вже 14).

На новорічному кадрі мати з донькою позували біля прикрашеної ялинки в однакових чорних сукнях з білим комірцем. В очі кидається, як сильно вони схожі. Обидві розпустили волосся і пильно подивилися в камеру, вставши в півоберта.

У підписі розкриті цікаві деталі з дитинства Ольги та з життя її доньки, що стосуються новорічних традицій.

"Я завжди чекаю на Новий рік, а особливо на свято святого Миколая. З дитинства я з ним розмовляла як з другом. Коли в житті щось не так, я знала, помолюся Миколаю - і мені все вдасться... Свято Миколая для мене досі є великою подією! Дочка Злата до 10 років вірила в нього, уявляєте? У нас з нею традиція 18 грудня розкладаємо моркву і молоко для оленів Миколая. Після того, як я її укладаю спати, відкушую шматочок моркви і відпиваю з блюдечка. Тому, коли Злата прокидалася і бачила купу подарунків та над'їдені ласощі, вона була впевнена, приходили олені. Це британська традиція, яку мені підказала її бабуся. Мені вона дуже сподобалася, тому ми з сім'єю її дотримуємося 🎄✨", - процитували Фреймут.

Раніше ми повідомляли, Фреймут нарвалася на критику колег з шоу-бізнесу. Зокрема, один з останніх постів телеведучої прокоментувала співачка Оля Полякова.

Фреймут пояснила публіці, як правильно потрібно аплодувати, - стримано і елегантно, тримаючи долоні на рівні грудей і злегка нахиливши голову.

Поляковій, яка звикла до більш бурхливої реакції фанатів на її творчість, така стриманість здалася недоречною.

"Ні, на моїх концертах так не підійде!😂 ", - прокоментувала вона.

Нагадаємо, що Фреймут зізналася, як стала дружиною відомого продюсера.

Як повідомляла Politeka, Ольга Фреймут зізналася, як їй вдалося пробитися на телеекрани.