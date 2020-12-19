Дочь известной украинской телеведущей Ольги Фреймут Злата Митчелл резко высказалась в адрес некоторых своих знакомых, обвинив их в гомофобии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Златы в соцсети.

Так, дочь украинской телеведущей рассказала, что отписалась от некоторых своих знакомых, которые смеются в соцсети с гомофобных шуток.

По мнению Златы, такая позиция является странной для 2020 года, и это "мерзко".

"Отписалась от рекордного количества "знакомых" с шутками и гомофобным подтекстом. Ваше наказание в том, что вы никогда "не вылечитесь" без адекватных людей рядом, которых вы сейчас теряете. Мерзко. Прикиньте, в 2020 году быть гомофобом?" - написала девочка.

При этом она не объяснила, какие именно шутки ее так разгневали, и о каких знакомых идет речь.

Ранее сообщалось, что Злата опубликовала в сторис свое новое селфи, где она позирует в магазине одежды или шоуруме. При этом на дочке Фреймут можно заметить стильный черно-белый плащ с интересными рисунками.

Девочка, кажется, сама удивляется тому, как быстро она меняется.

"Когда я перестала выглядеть, как я?" - написала она рядом с собственным фото.

Напомним, что Фреймут призналась, как стала женой известного продюсера: "навязчивая женщина может быть вульгарной, но...".

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