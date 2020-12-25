Телеведущая Ольга Фреймут порадовала публику свежим кадром и праздничным настроением

Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм новое фото, на котором предстала вместе со своим 44-летним супругом Владимиром Локотко, генпродюсером "Нового канала".

Ольга обработала кадр в специальном приложении так, что они оба засверкали, словно новогодние елочки. Ведущая с нежной улыбкой прильнула к небритому мужу, коснувшись своей головой его головы.

Поводом для столь милого снимка и трогательного проявления чувств стало католичесткое Рождество, которое отмечается 25 декабря.

"Счастливого Рождества🕊", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"такие милые💋"

"С праздником, лучшая пара ❤️😍"

"А Вы похожи)"

"Классная фотка, просто няшки💯👍♥️"

Ранее мы сообщали, что Фреймут призналась своим подписчикам, что долгое время таила обиду на мужа. Причиной размолвки стало то, что он мало уделял ей внимания.

«Я когда-то очень обижалась, что Владимир не делает много комплиментов. Все мы ждем постоянного восторга, охапок цветов... Потом начинаешь ценить другие вещи: когда он беспокоится, не заболела ли ты, когда подает чашку кофе, делает все, чтобы ты не волновалась», - рассказала телеведущая о том, как поборола свою обиду.

Также мы писали, что Фреймут показала в Инстаграм, как отмечает с семьей день рождения мамы Аллы Конык. Празднество проходило в одном из суши-ресторанов. Семья расположилась за круглым столом: когда Ольга навела камеру на Аллу Михайловну, та мило улыбнулась и помахала рукой.

Напомним, побледневшая Фреймут впервые призналась, как пережила провал на "Танцях з зірками" и другие поражения: "Я ошибалась..."

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