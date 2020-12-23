Есть на кого равняться

Телеведущая Ольга Фреймут показала, как проводит время с семьей

Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых засветила семейное торжество.

Так, Ольга вместе с детьми, мужем Владимиром Локотко и мамой Аллой Конык отпраздновали день рождения последней в одном из суши-ресторанов.

Семья расположилась за круглым столом: когда Ольга навела камеру на Аллу Михайловну, та мило улыбнулась и помахала рукой, приятно удивив красивой осанкой. На другом кадре женщина расчувствовалась, положив руку на грудь, когда свет потух и в зал вынесли кусочек праздничного торта со свечкой.

Также Фреймут отдельно выставила одно из самых лучших фото своей мамы, сопроводив его трогательными словами. Моложавая Алла Конык предстала в горчичном сарафане, поразив своей неувядающей красотой.

"Мамочка! С днем рождения! Божьей милости!", - подписала снимок телеведущая.

Отметим, Алла Михайловна всю жизнь проработала учителем физкультуры в обычной школе.

Фреймут однажды хвасталась мамой-красоткой, выйдя с ней в свет во время презентации своей дебютной детской книги «Кажан Жан».

«Видите, какая у меня красивая мама, она родила меня в 18 лет, потому что очень любила моего папу», - тогда шутливо отмечала Ольга.

Ранее мы сообщали, Фреймут откровенно рассказала о своем детстве. По ее словам, в ее семье всегда царили любовь и уважение.

"Я родилась в семье, где меня очень любили... Мы жили очень бедно: мама - учительница, отец - инженер, многодетная семья ... Но! Признаюсь, я своей бедности не замечала. Это было так привычно, делить шоколадку на троих или есть бульон из петушки только на выходные или на крестины. Все это было очень нормально, так как компенсацией была улыбка мамы, забота отца и вера в какое-то такое светлое, классное будущее".

Напомним, побледневшая Фреймут впервые призналась, как пережила провал на "Танцях з зірками" и другие поражения: "Я ошибалась..."

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