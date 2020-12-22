Украинская телеведущая Ольга Фреймут показала свой роскошный дом
Как передает Politeka.net у себя в Instagram звезда телеэкранов показала «Сторис», снятые дома.
Фреймут показала, как ее младшие дети четырехлетний Валерий и трехлетняя Евдокия гоняют на самокатах прямо в просторной гостиной возле украшенной елки.
В кадре можно заметить обеденный стол, за которым Фреймут часто снимает свои наставления относительно этикета.
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Также на видео попала часть кухни, которая соединена с гостиной.
Как известно, Фреймут вместе с мужем генпродюсером "Нового канала" Владимиром Локотко и детьми живет за городом в просторном и светлом двухэтажном особняке.
Сдери особенностей дома - множество натурального дерева, большая терраса.
Также на участке есть собственный сад, в котором любят играть маленькие Евдокия и Валерий.
"В квартирах большая семья не помещается. Снимаем замечательный дом, который соответствует нашим вкусам. Когда искали дом, истощились. Большинство того, что было на рынке, – в стиле неорагулизма. А нам так повезло. Добрые люди, когда узнали, что Ревизор ищет жилье, радостно предоставили нам дом. Рядом озеро, сад яблоневый. Мы любим собирать ежевику с детьми и малину", – рассказала Фреймут ранее.
Напомним, побледневшая Фреймут впервые призналась, как пережила провал на "Танцях з зірками" и другие поражения: "Я ошибалась..."
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