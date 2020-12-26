Скандальна українська телеведуча не шкодує порад для всіх, хто прагне бути справжньою леді

Ведуча програм "Ревізор" і "Інспектор Фреймут" вважає, що кожна жінка повинна бути сильною і не сумувати в момент відчаю, пише Politeka.net.

Так, на своїй сторінці в Instagram Фреймут звернулася до всіх українок.

"Я вас просто заклинаю: у всіх у нас є життєві біди - хворіють друзі, вмирають родичі, бідність - це все дуже тимчасово, не дозволяйте біді і трагедії вас зупиняти, намагайтеся, щоб це навпаки давало вам сили.

Насолоджуйтесь собою в момент відчаю. Подивіться, яка ви: хлюпик або сильна людина. Будьте сильною! ❤ ",- написала вона.

Свою публікацію Ольга проілюструвала чорно-білою фотографією, зробленою під час світського заходу. На ньому вона позує в суворому темному одязі з келихом в руці.

Раніше ми писали, що Фреймут показала, як проводить час з сім'єю. Телеведуча засвітила свою маму, яка, незважаючи на вік, виглядає чудово. Дивлячись на фото можна подумати, що з Ольгою стоїть не мама, а старша сестра.

Сама Ольга була одягнена в класичне маленьке чорне плаття. Білява мама Фреймут позувала в теплому кардигані. Її волосся було розпущене.

Нагадаємо, що самовпевнена Фреймут зізналася, як стала дружиною відомого продюсера: "Нав'язлива жінка може бути вульгарною, але...".

Як повідомляла Politeka, скандалістка Ольга Фреймут прикрилася хусткою, показавши, якою неженкою може бути: красномовні кадри.

Також Politeka писала, що Ольга Фреймут показала любов з чоловіком прямо в ресторані, рідкісні сімейні кадри: "відразу повеселів".