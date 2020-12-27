Українська телеведуча Ольга Фреймут побувала в гостях у блогера Олексія Дурнєва

Телеведуча давно стала популярною в Україні, а після її участі в шоу "Танці з зірками", її популярність стала ще вищою, пише Politeka.net.

Цього разу Фреймут прийшла в гості до свого колеги Олексія Дурнєва, з яким вони записали спільне відео. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Видно, що зустріч вийшла позитивною, обидва відомих телеведучих сміялися, пробуючи їжу з ресторану. А учасниця "Танців" ніби кокетує з колегою.

На початку короткого відео в Instagram Ольга вимовляє: "Ти мені дуже подобаєшся! Я тебе терпіти не можу", а пізніше багато всього іншого.

"Хлопцііі, вийшла нова їжа Дурнєва😎 сьогодні ми тестуємо Євразію😬 😬 😬 в гостях @ freimutolia😍", - написав Дурнєв.

За годину пост зібрав понад 40 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Люблю Льошу і терпіти не можу Фреймут. Як дивитися?️ ️ ", "Льоша перейшов на персонажів, яких максимально тролить)) я думаю, наступним буде Анатоліч", "На голодний шлунок краще передачі Дурнєва не дивитися 😅", "я не їв з минулого випуску. Спасибі Льоша і команда", " Оля - це звичайно ТОП контент, сумуємо всією Україною за її Ревізором🥺 🥺 🥺", "Оля Приголомшлива, обожнюю її😌 ✨", " аж вуха закладає від сміху її😂 😂", " клас🤗 дві розумні людини нарешті зустрілися❤🤗", " круто!!!! Обожнюю Ольгу!!! Подивимося 😍", " настільки все погано що вона прийшла до тебе поїсти🤔", "Не найгірше що могло статися в цьому році, але однак!!!",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Ольга Фреймут не втрималася і похвалилася розкішним будинком, по якому можна їздити: "Прямо у вітальні...".

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