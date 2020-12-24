Украинская телеведущая Ольга Фреймут удивила загадочным снимком

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото рядом со своим портретом. На картине, рядом с которой позировала Фреймут, была нарисована она в красном костюме. Стоит отметить, что двойник Ольги выглядел очень загадочно. Волосы артистки на картине были собраны, а руки аккуратно сложены. Лицо было лучезарным и светлым – намного ярче, чем у самой Ольги в жизни.

Телеведущая в свободного кроя платье встала рядом с портретом и попыталась также улыбнуться и сложить руки. Правда, волосы звезда оставила распущенными. Несмотря на сильное сходство, Ольга рядом с портретом смотрелась немного жутковато. Складывалось впечатление, что портрет вот-вот оживет.

Напомним, что недавно 38-летняя Ольга Фреймут громко вернулась на телевидение, приняв участие в шоу «Танці з зірками». Телеведущая стала участницей, которую больше всего хейтили в сети, однако она не сдавалась и продолжала бороться за свое место в проекте.

Как известно, Ольга – мать троих детей. Долгое время она была ключевой телеведущей на «Новом канале», где вела самые рейтинговые шоу. Позже она несколько лет работала на «1+1». После рождения детей Ольга на время пропала из шоу-бизнеса.

Напомним, что Фреймут поделилась самым сокровенным в ее жизни, кадры умиляют: «Учусь радоваться…».

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