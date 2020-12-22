Українська телеведуча Ольга Фреймут показала свій розкішний будинок
Як передає Politeka.net у себе в Instagram зірка телеекранів показала "сторіс", зняті вдома.
Фреймут показала, як її молодші діти чотирирічний Валерій і трирічна Євдокія ганяють на самокатах прямо у просторій вітальні біля прикрашеної ялинки.
У кадрі можна помітити обідній стіл, за яким Фреймут часто знімає свої настанови щодо етикету.
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Також на відео потрапила частина кухні, яка з'єднана з вітальнею.
Як відомо, Фреймут разом з чоловіком генпродюсером "Нового каналу" Володимиром Локотко і дітьми живе за містом в просторому і світлому двоповерховому особняку.
З особливостей будинку-безліч натурального дерева, велика тераса.
Також на ділянці є власний сад, в якому люблять грати маленькі Євдокія і Валерій.
"У квартирах велика сім'я не поміщається. Знімаємо чудовий будинок, який відповідає нашим смакам. Коли шукали будинок, виснажилися. Більшість того, що було на ринку, – в стилі неорагулізму. А нам так пощастило. Добрі люди, коли дізналися, що Ревізор шукає житло, радісно надали нам будинок. Поруч озеро, сад яблуневий. Ми любимо збирати ожину з дітьми і малину", – розповіла Фреймут раніше.
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