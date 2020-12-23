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Телеведуча Ольга Фреймут показала, як проводить час із сім'єю

Як передає Politeka.net, 38-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" у Instagram, на яких засвітила сімейне торжество.

Так, Ольга разом із дітьми, чоловіком Володимиром Локотком і мамою Аллою Коник відсвяткували день народження останньої в одному з суші-ресторанів.

Родина розташувалася за круглим столом: коли Ольга навела камеру на Аллу Михайлівну, та мило посміхнулася й помахала рукою, приємно здивував гарною осанкою. На іншому кадрі жінка розчулилася, поклавши руку на груди, коли світло згасло і в зал винесли шматочок святкового торта зі свічкою.

Також Фреймут окремо виставила одне з найкращих фото своєї мами, супроводивши його зворушливими словами. Моложава Алла Коник постала в гірчичному сарафані, вразивши своєю нев'янучою красою.

"Мамочка! З днем народження! Божої милості!", - підписала знімок телеведуча.

Зазначимо, Алла Михайлівна все життя пропрацювала вчителем фізкультури у звичайній школі.

Фреймут одного разу хвалилася мамою-красунею, вийшовши з нею у світ під час презентації своєї дебютної дитячої книги «Кажан Жан».

«Бачите, яка в мене гарна мама, вона народила мене у 18 років, тому що дуже любила мого тата», - тоді жартівливо відзначала Ольга.

Раніше ми повідомляли, Фреймут відверто розповіла про своє дитинство. За її словами, в її родині завжди панували любов і повага.

"Я народилася в сім'ї, де мене дуже любили... Ми жили дуже бідно: мама - вчителька, батько - інженер, багатодітна сім'я... Але! Зізнаюся, я своєї бідності не помічала. Це було так звично, ділити шоколадку на трьох або їли бульйон із півника тільки на вихідні або на хрестини. Все це було дуже нормально, так як компенсацією була посмішка мами, турбота батька й віра в якесь таке світле, класне майбутнє".

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